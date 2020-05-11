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Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"

Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Александр СобкоВсе материалы

На фронтах европейских газопроводных войн — очевидное оживление. Сразу несколько событий недавно уже произошли или запланированы на май. Что это — совпадения или взаимозависимые реакции? Предлагаем обсудить.

Итак, во-первых, трубоукладчик "Академик Черский" отправился в Германию из Калининграда (где он недолго пробыл после длительного путешествия с Дальнего Востока). Как ожидается, судно вскоре приступит к укладке оставшейся части "Северного потока — 2" (СП-2). В таком случае шансы запустить "Северный поток — 2" в срок (конечно, уже в новый поставленный срок, то есть в конце 2020-го — начале 2021 года) возрастают.

Одновременно на этом фоне активизировался немецкий регулятор: окончательное решение еще не вынесено, но речь идет о том, что в новом трубопроводе "Газпром" сможет использовать только половину от всей мощности.


Северного потока — 1", российские юристы в выстраивании конструкции пытались в максимальной степени оградить новую трубу от аналогичных трудностей. Тем не менее проблема сохранилась. Спор, вероятно, еще не завершен и будет продолжен. Для нас же сейчас важно зафиксировать, что европейский регулятор пытается ограничить объем экспорта по СП-2, даже несмотря на тот факт, что на ближайшие четыре года Украина гарантированно получит деньги за прокачку 40 миллиардов кубометров в год. То есть беспокоиться за украинский газовый транзит на достаточно долгую перспективу нечего. К чему же ограничения? Ведь мало кто сомневается, что политики здесь ничуть не меньше, чем новой регуляции отрасли.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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