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Польский профессор: Калининград принадлежит России незаконно

Польский профессор: Калининград принадлежит России незаконно

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил о незаконной принадлежности Калининградской области к России.

Пространное интервью польского профессора под заголовком «Кто действительно выиграл Вторую мировую войну?» было опубликовано накануне Дня Победы. В тексте содержится не только масса польских штампов о Сталине и «советской оккупации Польши», но и новое «историческое знание». Например, Панфиль высказался о российском Калининграде, принципиально называя город по-польски «Крулевцем», тем самым намекая на польские «исторические» претензии к российской территории.

«Он принадлежит России на основании незаконных положений конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Никто никогда не уполномочивал Рузвельта, Черчилля и Сталина решать судьбу мира, определять форму устройства Польши, Чехословакии и Франции. Так не делается! Ни одно правительство не предоставило делегаций этим трём господам для принятия решения о том, как будет выглядеть Европа», — заявил профессор.

Он охарактеризовал все три конференции антигитлеровской коалиции как «соглашение трёх панов, один из которых серьёзно болен, другой полон решимости править миром, а третий вынужден молчать, зная, что он скоро потеряет свою империю».

Томаш Панфиль также подчеркнул, что уважающий себя поляк не должен оперировать топонимом «Калининград», поскольку он происходит от имени «убийцы поляков».

«Мой друг сказал, что никогда не скажет этого слова. И это правильно! Потому что нынешнее имя Крулевца происходит от фамилии одного из тех людей, чья подпись указана в приказе об убийстве польских военнопленных в марте 1940 года. Такое вот у нас очередное падение после Второй мировой войны», — продолжил Панфиль.

ИА Newstes дополняет, что католический профессор Томаш Панфиль уже не раз оказывался в центре международных скандалов. В 2017 года он написал статью для Gazeta Polska, в которой заявил, что после агрессии Германии против Польши в 1939 году положение евреев «выглядело не очень плохо». Также он является автором заключения для суда, в котором утверждается, что свастика является нацистским символом только тогда, когда крючковатые кресты повернуты на 45 градусов влево, а в остальных случаев свастика допустима.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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