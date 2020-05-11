Польский профессор: Калининград принадлежит России незаконно
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил о незаконной принадлежности Калининградской области к России.
Пространное интервью польского профессора под заголовком «Кто действительно выиграл Вторую мировую войну?» было опубликовано накануне Дня Победы. В тексте содержится не только масса польских штампов о Сталине и «советской оккупации Польши», но и новое «историческое знание». Например, Панфиль высказался о российском Калининграде, принципиально называя город по-польски «Крулевцем», тем самым намекая на польские «исторические» претензии к российской территории.
Он охарактеризовал все три конференции антигитлеровской коалиции как «соглашение трёх панов, один из которых серьёзно болен, другой полон решимости править миром, а третий вынужден молчать, зная, что он скоро потеряет свою империю».
Томаш Панфиль также подчеркнул, что уважающий себя поляк не должен оперировать топонимом «Калининград», поскольку он происходит от имени «убийцы поляков».
ИА Newstes дополняет, что католический профессор Томаш Панфиль уже не раз оказывался в центре международных скандалов. В 2017 года он написал статью для Gazeta Polska, в которой заявил, что после агрессии Германии против Польши в 1939 году положение евреев «выглядело не очень плохо». Также он является автором заключения для суда, в котором утверждается, что свастика является нацистским символом только тогда, когда крючковатые кресты повернуты на 45 градусов влево, а в остальных случаев свастика допустима.