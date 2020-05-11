Пользующиеся общественным транспортом газпромовцы останутся пока дома

Влада Некрасова

«Газпром» планирует возвращать сотрудников в офисы в случае производственной необходимости. Однако это не коснется тех, кто добирается до работы на общественном транспорте.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал приказ, по которому компания планирует возвращать сотрудников в офисы, сообщает «Интерфакс». «Обеспечить, начиная с 12 мая, с учетом производственной необходимости поэтапный возврат работников, переведенных на дистанционную работу, приказом от 17 марта, к работе на стационарных рабочих местах. Допуск на стационарные рабочие места осуществляется по результатам диагностики методом полимеразной цепной реакции с учетом возможности работника добираться к месту работы и обратно без использования общественного транспорта», — процитировал документ источник агентства.

В офисе сотрудники будут находиться в средствах индивидуальной защиты, которыми их обеспечит администрация. Сами газпромовцы обязаны будут соблюдать дистанцию между собой.

Как отмечает «Интерфакс», большая часть сотрудников головных офисов «Газпрома» и дочерних компаний перешла на работу в удаленном режиме в середине марта. Командировки по России и за границу ограничили. Совещания более десяти человек перевели в формат видеоконференций.

Напомним, что в таком режиме работает, например, и оператор «Северного потока — 2», Nord Stream 2 AG.