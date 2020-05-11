Помощь детям, списание налогов, кредиты на зарплаты: какие меры поддержки пообещал Путин

Вадим Карасев

11 мая президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По уже сложившейся традиции, в своем обращении он рассказал о результатах борьбы с пандемией, очертил ближайшие перспективы и объявил о новых мерах поддержки бизнеса и людей. Михаил Мельников — о главном из выступления президента.

Сложилось впечатление, что для Путина это выступление в некоторой степени итоговое: развитие коронавирусной инфекции замедлилось, почти половина из выявляемых переносят Covid-19 бессимптомно, а новые меры поддержки настолько масштабны, что ими (в сочетании с принятыми ранее), скорее всего, удастся обойтись — впоследствии придется оказывать лишь точечную помощь.

С 12 мая прекращается единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей. Режим выхода из ограничений для каждого региона будет своим, индивидуальным; массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Так же, как и в самом начале борьбы с коронавирусом, ограничения по всей стране продолжат действовать для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Прямые выплаты

Анонсированы долгожданные доплаты сотрудникам социальных учреждений — самому нищему звену нашей небогатой социальной сферы. Мера эта будет действовать три месяца. Максимальная выплата — 60 тысяч рублей за двухнедельную смену врачам, работающим с зараженными коронавирусом. Минимальная — 10 тысяч рублей в месяц техническому персоналу. Предвосхищая естественный скепсис, президент в конце своей речи признал, что более половины врачей до сих пор не получили анонсированные им ранее выплаты, и заверил, что ситуация находится под строгим контролем: все до единого получат свои деньги.

Множество новых мер направлено на помощь семьям с детьми: в 2 раза вырастет размер пособия по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 рубля), дополнительные выплаты получат родители первых детей, родившихся до 1 января 2020 года, то есть не имеющих права на материнский капитал (5000 рублей ежемесячно за апрель-июнь). По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, в которых родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев.

А самым резонансным, безусловно, стало обещание президента выплатить по 10 тысяч рублей из бюджета на всех детей в возрасте от 3 до 15 лет (до наступления шестнадцатилетнего возраста). Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг — такая возможность, по словам президента, появится там уже 12 мая. Помощь получат 27 миллионов детей — почти одна пятая населения нашей немаленькой страны.

Но, если говорить напрямую, все эти приятные выплаты денег — лишь верхушка айсберга. Самые серьезные меры помощи направлены на многострадальный русский бизнес. Налоговые поступления в казну в апреле рухнули на треть по сравнению с прошлым годом, и май едва ли будет лучше. Чтобы впредь собирать налоги, надо помочь людям выжить.

Налоговые и кредитные списания

1 июня в России будет запущена кредитная программа поддержки занятости для всех пострадавших отраслей плюс социально ориентированных НКО. Считается, что в общей сложности здесь работают 7 миллионов человек, а значит, помощь в виде сохранения рабочих мест косвенно придет в семь миллионов семей. Государство готово выдавать кредиты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника на период до шести месяцев, при этом срок погашения настанет почти через год — 1 апреля 2021 года. Кредитная ставка — 2%. Если предприятие сможет сохранить 90% или более процентов работников, платить ничего не надо будет: государство спишет кредит, самостоятельно рассчитавшись с банком. При сохранении 80% персонала придется заплатить лишь половину кредита.

Самая долгожданная, хотя и не самая медийная новость, — наконец-то мы пошли по европейскому пути и не отсрочили, а отменили налоги (кроме НДС) и страховые платежи за второй квартал для предприятий из пострадавших отраслей (кроме крупных). Списание вместо отсрочки — то, о чем так долго просили бизнес и серьезные СМИ, и эта просьба услышана. Честно говоря, хотелось бы, чтобы это произошло раньше, чем в середине периода списания (может быть, удалось бы избежать части увольнений и закрытий предприятий), но президент принимает решения не в одиночку, а российская бюрократическая машина работает не быстро. Так или иначе, полтора миллиона организаций вздохнут свободнее.

Самозанятым гражданам из четырех пилотных регионов (Москва, Татарстан, Калужская и Московская области) вернут налог на доход за 2019 год в полном объеме. Суммы там, как правило, символические, но это приятно. Что до самозанятых, зарегистрировавшихся позже или в других регионах, то они получат на свой счет по 1 МРОТ "налогового капитала", который смогут потратить исключительно на налоговые платежи. Исходя из размера МРОТ в 12 130 рублей и ставки 4%, мы увидим, что самозанятые, зарабатывающие до 25 270 рублей в месяц, не потратят в этом году на налоги ни копейки. Подчеркну, речь о всех самозанятых, а не только работающих в пострадавших отраслях.

А вот братия индивидуальных предпринимателей получит помощь, только если работает в туризме, торговле непродовольственными товарами, зоопарках и других сферах из специального списка. Им положено по 1 МРОТ налогового вычета по итогам 2020 года.

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Пожалуй, впервые с проникновения коронавируса в Россию выступление президента оставляет ощущение однозначного позитива: картина государственной поддержки бизнесу и населению приобрела законченность. До раздачи "вертолетных денег" всем и каждому не дошло, но с учетом всего сказанного выше плюс предприятий из списка системно значимых можно сказать, что помощь в том или ином виде получат не менее 75% российских домохозяйств. Основные проигравшие — "черный" сектор экономики, но эти ребята знали, на что идут.