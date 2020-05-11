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"Понадобится триллион". Эксперт оценил затраты на меры поддержки в РФ

"Понадобится триллион". Эксперт оценил затраты на меры поддержки в РФ
Около триллиона рублей может потребоваться на реализацию мер поддержки бизнеса и населения России, необходимость которых в понедельник озвучил российский президент Владимир Путин. Такое мнение РИА Новости высказал гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к гражданам. Российский лидер объявил о завершении в стране периода нерабочих дней 12 мая, а также рассказал о мерах, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса.

"По итогам выступления (президента – ред.) пока видится, что понадобится триллион", – предположил Журавлев.


сообщило, что период нерабочих дней в России завершается с 12 мая.
# Россия
По материалам: ria.ru

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