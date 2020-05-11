Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку

Влада Некрасова

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после того, как сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, сообщает издание Times of Malta.

В пятницу 8 мая, когда праздновалось 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе, Заммит Табона разместил публикацию в соцсети Facebook, в которой написал: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой".

Министр иностранных дел Эварист Бартоло подтвердил изданию, что Табона ушел с поста. Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за "неуважительную" публикацию.