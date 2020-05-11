Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
Сегодня, 22:56 Лидия Мартынова
Посольство России в Праге заявило, что российский дипломат получил угрозы из-за травли в чешских СМИ.
"Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника. Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Отмечается, что посольство "вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны".
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По материалам: ria.ru