Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии

Лидия Мартынова

Посольство России в Праге заявило, что российский дипломат получил угрозы из-за травли в чешских СМИ.

"Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника. Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Отмечается, что посольство "вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны".

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