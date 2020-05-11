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"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым

"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым

40-летняя Виктория Боня продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых знаменитостей в России из-за своего увлечения конспирологическими теориями. Звезду резко раскритиковал доктор Андрей Курпатов, с которым она устроила публичные разборки, сообщает "Комсомольская правда".

45-летний психотерапевт Андрей Курпатов прокомментировал провокационные заявления Виктории Бони о коронавирусе. Врач жестко прошелся по героине светских хроник.

"А сейчас какая-нибудь Виктория Боня с шестью миллионами подписчиков несет отчаянную чушь. Еще и пишет мне в Инстаграм, чтобы я побеседовал с ней на эту тему. Ну это полный абсурд, это клиническая идиотия. Вот мы дожили до того, что люди готовы верить во всю ахинею, которая только возможна. Эти люди, они дошли до такой степени тупизма... Это все от идиотии", - заявил специалист.

Слова доктора Андрея Курпатова возмутили Викторию Боню, которая в свою очередь ответила врачу в соцсетях.

Обращаюсь к недодоктору (по-другому сказать не могу) Курпатову, который поставил мне диагноз "клиническая идиотия". Если вы не учились, а купили свой диплом, то я чуть позже запишу видео, где расскажу о симптомах клинической идиотии, как она развивается и что бывает с людьми, которые страдают таким диагнозом

Виктория Боня подтвердила, что собиралась лично пообщаться с Курпатовым, но доктор отказался от этого. Звезда "Дома-2" призвала поклонников не доверять подобным специалистам.

"Подобных специалистов нужно обходить стороной, бояться, потому что они не несут желания помочь, а, скорее всего, несут желание пропиариться, продать свои книжки и больше ничего. Для меня доктор - это человек, который всегда аргументирует, почему он так думает. Все остальное является для меня неадекватностью поведения. Мне кажется, что тот диагноз, который поставили мне, больше подходит Вам", - заявила Виктория Боня.

Звезда "Дома-2" призвала больше не пиариться на ее имени. "Ждите ответ!" - пригрозила светская львица.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ сообщали, что Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки.

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По материалам: uposters.ru

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"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым
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