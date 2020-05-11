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Практическая нумерология: какой дар вы получили в день своего рождения

Практическая нумерология: какой дар вы получили в день своего рождения

Дата рождения — не просто набор случайных чисел, это цифровой код, который может многое рассказать о вашей судьбе, характере и скрытых способностях. Узнать, какой магический дар вы получили при рождении, поможет практическая нумерология.

По словам специалистов в области оккультизма и нумерологии, дата рождения — не просто набор случайных чисел. Она может рассказать о том даре, который вам дали высшие силы. Вполне возможно, вы даже не подозреваете о том, какими талантами обладаете и на что способны. Даже если вы никогда не пытались узнать о своих скрытых возможностях — они всегда с вами. Однако если вам стало интересно, каким даром вы владеете, вы можете обратиться к нумерологии. Все, что потребуется, это сложить числа вашей даты рождения до получения одной единственной цифры.


Полагаем, что на примере будет понятнее. Допустим, вы родились 23 января 1981 года. Числовой код будет таким: 2+3+0+1+1+9+8+1=25=2+5=7. Цифра 7 — путеводитель, который расскажет все о волшебном даре.

Число 1 — Волшебство. Единица представляет людей с самыми могущественными способностями, которые обладают ключом к царству магии и волшебства. Однако эта сила может быть направлена не только во благо, но и во зло. Не стоит использовать свой дар в оккультных практиках, направленных на манипулирование окружающими.

Число 2 — Чуткость. Двойка наделяет людей эмпатией, чувствительностью к тонким энергиям и экстрасенсорными способностями. Умение чувствовать и понимать других людей — одновременно дар и проклятье. Важно нести свой крест с достоинством и не сходить с пути предназначения, которое заключается в помощи окружающим справляться с болью.

Число 3 — Материализация мыслей. Тройка является магическим числом, символизирующим что-то божественное, абсолютно совершенное, но иногда приносящее разрушение. Важно придерживаться одного старого, но мудрого правила: быть осторожнее со своими словами и желаниями, так как они легко воплощаются в реальность.


Число 4 — Управление стихиями. Четверка символизирует четыре стихии: огонь, воздух, землю и воду, наделяя своего обладателя рациональным умом, мощной энергетикой и способностью применять силы этих стихий. Идеальный внутренний баланс, магический щит делают вас практическим непобедимым человеком, на которого невозможно наложить проклятье и сбить с пути.


Число 5 — Способность слышать духов. Рожденных под защитой пятерки нередко называют медиумами. Вы своего рода пятый элемент, связующее звено между двумя мирами: материальным и духовным. Такая способность позволяет вам четко ощущать присутствие потусторонних сил, вызывать их и общаться с ними.

Число 6 — Ритуальная магия, целительство. Шестерка — число солнца, которое наделяет огромной энергетикой, но вместе с тем и большой ответственностью. Солнце подпитывает вас изнутри, наделяет могуществом, даром исцеления, лидерскими качествами и умом. Важно использовать такой дар только в благих целях.

Число 7 — Пророчество. Семерка наделяет людей развитой интуицией и даром пророчества. Вам с необычайной легкостью всегда удается принимать правильные решения. Если с умом и мудростью относиться к своему дару, то можно творить настоящие чудеса.

Число 8 — Колдовство. Восьмерка представляет людей с могущественной колдовской силой. Эта самый могущественный дар из всех девяти, однако сложность заключается в том, что истинную силу можно познать, только начав работать над собой.


Число 9 — Шаманизм. В девятке заключена сила всех чисел. Вы человек, способный входить в состояние транса, общаться с духами и исцелять болезни. Все начинается в вас и все заканчивается на вас. Именно поэтому вы видите то, что неподвластно другим, и способны выходить за границы человеческих возможностей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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