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Президент «Херст Шкулев Паблишинг» выступил с заявлением

Президент «Херст Шкулев Паблишинг» выступил с заявлением
Виктор Шкулев выступил с официальным обращением и принес извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко.


Виктор Шкулев пояснил, что считает «недопустимым вмешательство в редакционную политику СМИ, которые входят в нашу группу». Он отметил, что в работе с каждым из брендов холдинга придерживается единой стратегии: медиа должны быть независимыми. «Это не только следование законам, но и проявление уважения к интересам общества, к самой сути профессии и к журналистам», — заявил бизнесмен. «Тем не менее, в ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StatHit.ru, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне. Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией в полной мере», — говорит Виктор Михайлович.

Виктор Михайлович также объявил об удалении публикаций с сайта: «В связи с этим, как президент «Херст Шкулев Паблишинг», я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность, прежде всего, этическим нормам в работе средств массовой информации. От лица редакции Starhit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Наша медиагруппа продолжит следовать высоким профессиональным стандартам и работать исключительно в интересах своих читателей».

Полный текст заявления можно прочитать на сайте издательского дома Hearst-shkulev-media.ru

Фото: hearst-shkulev-media.ru

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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