Президент рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса, сообщает Коммерсант.

В частности, он предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от вируса отраслей, а также социально ориентированных НКО. Эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест, отметил президент.

Льготная ставка по новой программе составит 2%, остальное будет субсидировать государство. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны, если сохранится 80% персонала — спишут половину кредита и процентов по нему.