Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено

Вадим Карасев

Выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования. Кроме этого Россия будет наращивать количество тестирований на COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин по врем очередного совещания с правительством и губернаторами, передает РИА Новости.

По словам президента, потенциальная опасность - в том, сколько случаев коронавируса не увидели, надо эффективно выявлять скрытые формы вируса.



Президент также сообщил, что в России на порядок нарастили объемы тестирования на коронавирус - с 2,5 тыс до 170 тыс в сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире. При этом к середине мая количество тестирований будет увеличено до 300 тысяч.