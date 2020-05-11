Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза

Алексей Вольцев

"АвтоВАЗ" в апреле продал в России 10 055 машин, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.

Так, в апреле 2019 года "АвтоВАЗ" продал в России 32 316 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Lada подвела итоги первого месяца в режиме "самоизоляции", в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, включая продажи Niva в размере 659 штук. Топ-3 наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3058 автомобилей. На втором месте по популярности - семейство Vesta. В апреле было продано 2913 автомобилей Lada Vesta. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus - 1286 автомобилей", - сообщает компания.