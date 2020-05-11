Проект Дурова обошелся без Дурова

Вадим Карасев

Павел ДуровФото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Проект создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова по запуску блокчейн-платформы TON и выпуску криптовалюты Gram обошелся без него самого, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее под другим названием и без участия Дурова, чтобы обойти запрет властей США, которые ранее наложили ограничения на проект, признав токены будущей криптовалюты Gram ценными бумагами.

Новая платформа имеет название Free TON Community, а ее пользователям планируют бесплатно раздать токены TON — вместо изначально анонсированных Gram. Ожидается, что будет выпущено пять миллиардов токенов, которые впоследствии конвертируются в единицу новой криптовалюты. Одним из условий их получения (помимо майнинга — подтверждения транзакций) станет привлечение на платформу новых пользователей.

С 2018 года Дуров с партнерами привлекли на развитие TON 1,7 миллиарда долларов. Запуск планировался на конец 2019-го, затем на апрель нынешнего года, однако оба раза срывался из-за судебного запрета в США. С соответствующим иском оба раза обращалась Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC).

На данный момент актуальная дата запуска — апрель 2021 года, однако Дуров уже объявил инвесторам о возможности компенсации большей части их вложений. Тем, кто дождется апреля будущего года, обещают вернуть 110 процентов вложенной суммы — в случае, если запустить проект так и не удастся. Источником средств выступит продажа доли создателей Telegram в мессенджере.