Прокуратура потребовала возбудить дело за фейки о чипировании из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело за распространение фейков об искусственном происхождении коронавируса, в частности о том, что COVID-19 будут использовать для массового чипирования человечества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранительные органы провели проверку роликов, в которых идет речь о том, что инфекция является биологическим оружием, что она была искусственно создана для проведения чипирования и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов.

Отмечается, что официальные органы власти, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считают эту информацию правдивой. Вместе с тем было установлено, что эти данные также создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Прокуратура требует возбудить уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Кроме того, орган обратился в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к этим видеороликам.

6 мая Генеральная прокуратура России признала сообщения об искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. Ролики, в которых излагалась эта конспирологическая теория, были обнаружены в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube.

Ранее телеканал «Россия 24» сократил количество повторов выпуска авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?», посвященного основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. В нем Михалков заявил, что миллиардер хочет сократить численность населения планеты. Для этого, как посчитал режиссер, компания Гейтса будет проводить чипирование человечества. Сам Михалков позднее пожаловался на цензуру.

Конспирологическую теорию о планах Гейтса также развил в передаче «Человек и закон» Алексей Пиманов. В сюжете «Троянский конь мировой пандемии», вышедшем в эфир 24 апреля, говорилось, что Гейтс с помощью прививок помогает Всемирной организации здравоохранения сокращать население планеты. Конечной его целью, по словам авторов сюжета, является заключение человечества в «цифровое рабство» и мировое чипирование, которое позволит отключать неугодных людей от системы и оставлять их без средств к существованию.