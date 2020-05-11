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Путин назвал беспрецедентными предложенные меры поддержки экономики и граждан

Путин назвал беспрецедентными предложенные меры поддержки экономики и граждан

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, надо отнестись к этому серьезно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, озвученные на совещании меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер.

«Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — подчеркнул глава государства.

Он призвал участников совещания исполнить эти меры и отнестись к этому серьезно. Ведь только в этом случае можно будет восстановить не только экономическую и социальную жизнь в нормальном ее режиме, но и создать условия для дальнейшего постепенного развития страны, развития ее экономики и поддержки граждан, указал президент.

Ранее на совещании Путин озвучил ряд мер по поддержке граждан и экономики страны в условиях коронавируса. В частности, он предложил повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, установить доплату до 60 тыс. рублей для сотрудников соцучреждений, вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год.

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По материалам: pnp.ru

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