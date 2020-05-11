Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке экономики

Алексей Вольцев

Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая решения по поддержке экономики в условиях коронавируса, тоже нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

"Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, уважаемые коллеги", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Президент попросил коллег из правительства и из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений.

COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.