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Путин объявил об окончании нерабочего периода

Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая."С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что борьба с эпидемией на этом не прекращается, а опасность распространения вируса сохраняется, даже на тех территориях, где наблюдается благополучная обстановка. Президент попросил россиян отнестись с пониманием ко всем мерам предосторожности.


По словам главы государства, принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение остается за региональными властями.

# Россия
По материалам: ria.ru

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