Путин объявил об окончании нерабочего периода

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая."С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что борьба с эпидемией на этом не прекращается, а опасность распространения вируса сохраняется, даже на тех территориях, где наблюдается благополучная обстановка. Президент попросил россиян отнестись с пониманием ко всем мерам предосторожности.

По словам главы государства, принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение остается за региональными властями.