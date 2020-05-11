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Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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