Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

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