Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19

Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19

Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 11 мая, подписал указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

Президент поручил высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить в случае необходимости продление действия ограничительных мер или приостановить эти меры.

Приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей должно пройти с учетом методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

В случае необходимости главам субъектов поручено установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Руководству регионов поручено в отношении организаций (за исключением федеральных организаций), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласовывать с правительством страны предоставление таким организациям и индивидуальным предпринимателям соответствующих мер поддержки, направленных на сохранение занятости.

«В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная плата», — написано в указе.

Президентский указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с правительством РФ.

Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами поручено определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих функционирование этих органов в период действия ограничительных мер. Тоже самое касается государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.

ИА Newstes уже сообщало, на сегодняшнем совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент страны Владимир Путин объявил окончание «периода нерабочих дней». Он отметил, что «11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней». По его словам, выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

Президент также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19
Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19
В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео
В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня

Еще по теме

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах
Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции