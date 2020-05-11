Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 11 мая, подписал указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

Президент поручил высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить в случае необходимости продление действия ограничительных мер или приостановить эти меры.

Приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей должно пройти с учетом методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

В случае необходимости главам субъектов поручено установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Руководству регионов поручено в отношении организаций (за исключением федеральных организаций), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласовывать с правительством страны предоставление таким организациям и индивидуальным предпринимателям соответствующих мер поддержки, направленных на сохранение занятости.

«В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная плата», — написано в указе.

Президентский указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с правительством РФ.

Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами поручено определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих функционирование этих органов в период действия ограничительных мер. Тоже самое касается государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.

ИА Newstes уже сообщало, на сегодняшнем совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент страны Владимир Путин объявил окончание «периода нерабочих дней». Он отметил, что «11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней». По его словам, выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

Президент также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.