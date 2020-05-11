Путин пообещал лично проверить выплаты врачам

Вадим Карасев

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал глава государства.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.