Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин пообещал лично проверить выплаты врачам

Путин пообещал лично проверить выплаты врачамФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал глава государства.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека
Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую за контрабанду
В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
В Албании планируют легализовать марихуану
В Албании планируют легализовать марихуану

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля

Еще по теме

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
Путин дал еще одно указание по борьбе с коронавирусом