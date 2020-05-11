Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Вадим Карасев

Кадр телеканала 360

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. Трансляцию обращения главы государства к гражданам ведет телеканал «З60».

Также списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года смогут предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, — это порядка 1,5 миллиона предприятий.

Еще одной мерой поддержки стала специальная программа, рассчитанная на выплату зарплат сотрудникам. Ее запустят с 1 июня с помощью банков, которые будут выдавать специальные кредиты.

Если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов от докризисной, то ему полностью спишут и сам кредит, который будет выдаваться под два процента годовых, и проценты по нему. Это означает, что фактически речь идет о прямой поддержке компаний, которая выделяется на определенных условиях.

Режим нерабочих дней на федеральном уровне отменяется с 12 мая, однако главы регионов вправе самостоятельно принимать решение о смягчении ограничительных мер или, напротив, об ужесточении. Как подчеркнул Путин, решающее слово в этом вопросе должно оставаться за врачами.

Президент обратился к гражданам перед совещанием, которое посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам по поддержке населения и национальной экономики.