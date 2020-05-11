Путин поручил проконтролировать помощь пациентам с хроническими заболеваниями

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву вместе с Росздравнадзором проконтролировать оказание медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе онкологическими и сердечно-сосудистыми. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с главами регионов по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 28 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Осуществлять мониторинг (контроль) доступности медицинской помощи больным хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими, и обеспечения больных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями», — говорится в документе.

Ведомства должны выполнить это поручение и с участием органов исполнительной власти регионов и представить доклад по нему до 15 мая и далее — еженедельно.

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