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Путин поручил проконтролировать помощь пациентам с хроническими заболеваниями

Путин поручил проконтролировать помощь пациентам с хроническими заболеваниями

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент России Владимир Путин поручил Минздраву вместе с Росздравнадзором проконтролировать оказание медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе онкологическими и сердечно-сосудистыми. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с главами регионов по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 28 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Осуществлять мониторинг (контроль) доступности медицинской помощи больным хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими, и обеспечения больных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями», — говорится в документе.

Ведомства должны выполнить это поручение и с участием органов исполнительной власти регионов и представить доклад по нему до 15 мая и далее — еженедельно.

Новость дополняется.

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По материалам: pnp.ru

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