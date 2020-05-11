Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Сегодня, 18:56 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
По материалам: ria.ru