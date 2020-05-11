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Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН

Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

# Россия
По материалам: ria.ru

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