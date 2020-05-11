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Путин потребовал от правительства и губернаторов до 15 мая выплатить медикам доплаты за лечение больных COVID

Путин потребовал от правительства и губернаторов до 15 мая выплатить медикам доплаты за лечение больных COVID

Владимир Путин потребовал от правительства обеспечить выплату врачам надбавок обещанных им в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава государства дал поручение Минздраву и главам регионов обеспечить в полной мере выплаты в срок до 15 мая.

Сегодня на совещании президент объявил о выходе страны из жесткого карантина. С 12 мая прекращается режим нерабочих дней, который длился в РФ 6 недель. Владимир Путин подчеркнул важность поэтапного выхода из карантина. Обращаясь к губернаторам, Путин предупредил о нежелательных излишних мерах либо, наоборот, об ответственности при недостаточных мерах борьбы с эпидемией.

Кроме того, президентом были объявлены ряд дополнительных мер по поддержке населения, семей с детьми и бизнеса. Отдельно глава государства выделил инциденты, когда медики не получили обещанных им доплат за риск. Установленные им сроки исполнения данного поручения говорят о том, что сбывается прогноз главного редактора журнала Внешнеэкономические связи Максима Федоренко.

Он назвал знаковым день 11 мая, когда президент выберет один из двух векторов дальнейшей политики внутри страны. Подчеркнутая главой государства ответственность правительства и глав регионов говорит о том, что Путин выбрал второй путь. После стабилизации ситуации, согласно тому же прогнозу, в правительстве и субъектах ожидаются масштабные чистки после 12 июня.

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По материалам: u-f.ru

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