Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности

Анастасия Иванова

Смягчение мер, введенных из-за коронавируса, должно проходить при соблюдении мер безопасности, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.

"Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - сказал Путин.