Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Сегодня, 16:35 Анастасия Иванова
Смягчение мер, введенных из-за коронавируса, должно проходить при соблюдении мер безопасности, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
"Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - сказал Путин.
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По материалам: ria.ru