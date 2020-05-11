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Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19

Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случая даже дополнять ограничения, заявил президент России Владимир Путин.

"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"А если этого требует обстановка, то, может быть, даже и дополнять", - отметил президент.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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