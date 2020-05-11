Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке сельского хозяйства, легкой промышленности, IT и связи.

"Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещание по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим: рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

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