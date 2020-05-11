Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в понедельник, 11 мая, сказал, что нужно удвоить размер пособия по уходу за ребенком.

Президент отметил, что пособие будет увеличено с 3375 рублей до 6751 рубля. При этом он отметил, что будет расширено количество получателей пособия на детей до 3 лет.

Владимир Владимирович отметил, что во многих семьях дети родились после 1 января этого года. А это значит, что таким семьям порядок начисления маткапитала ведется по новому порядку. В связи с чем, нужно, чтобы и такие семьи получили дополнительные выплаты. Им будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года.

Президент также сообщил, что в России с 1 июля будут введены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в этой возрастной категории единовременное пособие получит 27 млн детей.

За получением единовременной выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Изменения в указ о пособиях и единовременной выплате на детей подписан президентом и вступают в силу со дня опубликования.