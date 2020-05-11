Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком

Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком

Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в понедельник, 11 мая, сказал, что нужно удвоить размер пособия по уходу за ребенком.

Президент отметил, что пособие будет увеличено с 3375 рублей до 6751 рубля. При этом он отметил, что будет расширено количество получателей пособия на детей до 3 лет.

Владимир Владимирович отметил, что во многих семьях дети родились после 1 января этого года. А это значит, что таким семьям порядок начисления маткапитала ведется по новому порядку. В связи с чем, нужно, чтобы и такие семьи получили дополнительные выплаты. Им будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года.

Президент также сообщил, что в России с 1 июля будут введены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в этой возрастной категории единовременное пособие получит 27 млн детей.

За получением единовременной выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Изменения в указ о пособиях и единовременной выплате на детей подписан президентом и вступают в силу со дня опубликования.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от
Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери
Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отметили День матери
Президент рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
В Афганистане обмен заключенными приостановлен по инициативе Кабула
В Афганистане обмен заключенными приостановлен по инициативе Кабула
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи
Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи
Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после сообщений о диверсантах из США
Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после сообщений о диверсантах
Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке экономики
Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин

Еще по теме

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличат
Нилов объяснил отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
В Думу поступит проект закона об увеличении пособий на детей в 70 раз
В ЛДПР предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком