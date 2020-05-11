РБК: опорный банк российского оборонпрома распродал золотой запас

Вадим Карасев

Промсвязьбанк, считающийся главным банковским учреждением российской оборонной промышленности, избавился от всех своих золотых запасов. Как сообщает РБК, продажу золота ведут и другие крупные банки страны.

Согласно подсчетам аналитика БКФ Максима Осадчего, за месяц запасы драгметаллов Промсвязьбанка в пересчете на золото упали на 92% и составили всего лишь 174 кг. Официально эту информацию подтвердить невозможно, поскольку банк не раскрывает целиком оборотно-сальдовую ведомость (форма №101 для ЦБ)

"В оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 апреля не выделены счета, на которых отражаются вложения в драгоценные металлы. Но из данных агрегированного баланса банков из топ-30 следует, что запасы золота в Промсвязьбанке за месяц упали приблизительно на 2 т: на 1 марта они составляли 2,2, а на 1 апреля – 0,2 т", – говорится в публикации.

Аналитик подчеркнул, что огромный золотой запас Промсвязьбанка "почти полностью исчез". Накопление драгметаллов шло во время поиска банком своей рыночной ниши, пояснял раньше замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как сообщал Ruposters, ранее Центробанк выступил против расширения доступа МВД к банковской тайне.