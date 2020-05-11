Ретроградный Сатурн с 11 мая 2020 года: три предостережения по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

11 мая начинается период ретроградности одной из самых больших планет — Сатурна. В связи с этим следующие несколько месяцев вплоть до 29 сентября стоит помнить о трех предостережениях каждому из Знаков Зодиака.

Энергетика Сатурна очень важна для формирования удачи и событий вокруг нас. Данная планета руководит хаосом и порядком, перемешивая все хорошее, плохое, правильное и неправильное. Сатурн редко бывает вестником больших проблем и опасностей, но когда он ретрограден, важно быть начеку.

Овен

Овнам астрологи советуют не унывать и стараться правильно визуализировать желания посредством пяти полезных принципов. Сатурн может смешать мысли Овнам, что неблагоприятно скажется на их делах. В этот период желательно:

Телец

быть осторожнее с негативными мыслями, так как обиды и гнев лишат Овнов удачи;не переходить дорогу важным людям, которые в будущем могут быть полезными, не наживать врагов;остерегаться безделья и лени, прокрастинации и апатии: нужно искать интересные занятия.

Астрологи отмечают, что в период обратного движения планеты у представителей этого Знака появится большая тяга к любовным приключениям, мимолетным романам и знакомствам. В связи с этим Тельцам не стоит:

Близнецы

забывать о проверке любовной совместимости перед началом отношений и об осторожности в целом;усердствоать с переработками, уделять слишком мало внимания семье и любимому человеку и слишком много — делам;быть эгоистами и думать лишь о себе: это может спровоцировать похожие ответные действия от окружающих.

Астрологи уведомляют Близнецов о том, что Сатурн может частично лишить их удачи уже с первого дня своей ретроградности. В связи с этим можно попробовать восполнить ее недостаток с помощью пяти способов привлечения удачи по фэн-шуй. Чтобы не терять расположение планет и звезд, этим людям желательно:

Рак

поменьше общаться с токсичным окружением, меньше ругаться и создавать конфликты;не нарушать режим, не перегружать себя работой и заботами сверх меры;не бояться менять обстановку и баловать себя чем-то приятным — покупками, весельем и развлечениями.

Раки все еще не входят в число Знаков Зодиака, которым легко достаются деньги, но в период ретроградности Сатурна ситуация может усугубиться. Возможно, придется больше работать и получать при этом меньше отдачи. В связи с этим астрологи настоятельно советуют:

Лев

не брать и не давать деньги взаймы, не оформлять кредиты и тщательнее планировать бюджет на неделю, месяц;остерегаться работы и сотрудничества с людьми, которым нельзя доверять. В этом плане полезно будет полагаться не на шестое чувство, а на собственный опыт и объективные факты;не спешить в процессе решения сложных задач: важно пережить бурю в спокойствии и предельной внимательности к деталям.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что ретроградный Сатурн двойственно влияет на энергетику Львов, многое давая, но забирая при этом у них что-то важное. Привлечь в свою жизнь нужные вещи, людей и события Львам помогут три эффективные практики. При этом стоит остерегаться:

Дева

резкой смены планов, импульсивных решений в делах, бизнесе и работе, в финансовой сфере;авантюр и рисков, которые могут выбить Львов из колеи и стать причиной поражений в любви и финансах;нерешительности, отсутствия мотивации и желания делать что-то важное, лени и прокрастинации.

С 11 мая по 29 сентября астрологи советуют представителям этого Знака быть более самодостаточными и самостоятельными в делах любого типа и масштаба. Отрицательное воздействие Сатурна будет едва заметным, но крайне важным для будущего Дев. Из-за этого им стоит:

Весы

поменьше общаться с токсичными людьми и защищать себя от воздействия энергетических вампиров;научиться признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них;как можно реже рассказывать окружающим о своих планах на будущее.

Сфера любви станет самой важной для Весов на эти несколько месяцев. Эксперты рекомендуют стараться создавать отношения с самыми верными Знаками Зодиака. Нужно больше общаться с приятными и оптимистичными людьми, чтобы не насыщаться негативной энергетикой, которая может нарушать планы и деструктивно влиять на настроение. Также рекомендуется:

Скорпион

избегать длительного одиночества и стараться помогать близким в решении их проблем, чего бы это ни стоило;научиться прощать обиды и избавляться от тревожных мыслей, чтобы не навлекать на себя неприятности;не давать чувству вины управлять собой.

Сатурн концентрирует в сознании Скорпионов негативные эмоции, когда находится в ретроградном состоянии, да еще и в Знаке Козерога. Очистить свою энергетику от негатива и избавиться от неудач этим людям помогут три действенных способа. Также полезно будет следовать трем советам астрологов:

Стрелец

необходимо бороться с меланхоличным настроением, меньше переживать по мелочам;не нужно бояться совершения ошибок. Нужно бояться того, что их можно не заметить в динамичном ритме жизни, который будет иметь место в конце весны и летом;не стоит забывать про отдых. Пока Сатурн ретрограден, можно запланировать отпуск, смену обстановки.

Стрельцам эксперты рекомендуют заняться развитием интуиции при помощи полезных упражнений. Ретроградный Сатурн может уже с 11 мая заглушить шестое чувство Стрельцов, которое в обычное время зачастую помогает им в принятии решений, и лишить этих людей мотивации. Не стоит забывать о предостережениях:

Козерог

нельзя подолгу фокусировать свое внимание на чем-то одном. Если несколько дней подряд будут напряженными в работе, последующий день стоит посвятить семье, друзьям, отдыху;нежелательно переутомляться и сильно уставать;не стоит брать свое хитростью и обманом, лучше играть честно и по правилам.

Сатурн в ретроградном состоянии не опасен для Козерогов. Данный период будет достаточно спокойным, но некоторые предостережения астрологов все равно стоит учитывать:

Водолей

нельзя давать отрицательным эмоциям быть у руля долгое время. Необходимо научиться мыслить позитивно, чтобы успех был постоянно рядом;не стоит бросать начатые ранее дела. Нужно доводить все до конца, потому что в противном случае может начаться полоса неудач;желательно не слушать критику со стороны малознакомых людей и не воспринимать провокации недоброжелателей всерьез.

В этот период Сатурн постоянно будет ставить Водолеев перед важным выбором. В таком ритме и в таких условиях можно с легкостью потерять веру в себя, в завтрашний день. Аффирмации на успех, удачу и процветание помогут Водолеям оставаться на плаву и не позволят вирусным программам лишить их уверенности. Астрологи советуют:

Рыбы

не тянуть с решением проблем, не откладывать его на потом. Важно следовать заданному плану;не принимать решений на основе одного лишь предчувствия: здравый смысл очень важен;остерегаться уныния и длительного пребывания в одиночестве.

У Рыб начинается период, в который стоит почаще прислушиваться к интуиции. Ретроградный Сатурн в Козероге может смешать карты и нарушить планы, но он не навредит мощному шестому чувству этих людей. Также стоит помнить:

наибольшие неприятности порождаются отсутствием веры в себя. Не стоит сомневаться в себе и своих возможностях;нельзя перекладывать ответственность за то или иное решение на других людей и искать виновных в своих ошибках. Нужно помнить, что за свое светлое будущее отвечаем только мы сами;не стоит тратить больше денег, чем предусмотрено бюджетом.