"Роскосмос" прокомментировал разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на орбите

Лидия Мартынова

Государственная корпорация "Роскосмос" подтвердила разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите, о котором ранее заявили в Пентагоне.

"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".

В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра.

Роскосмос" собирает измерительную информацию и уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов.

Как заявили ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, после взрыва было обнаружено 65 обломков. Сам взрыв не был связан со столкновением с другим объектом. Инцидент произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск). Угрожают ли обломки спутникам, не уточнялось.