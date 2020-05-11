Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн

Влада Некрасова

Роспотребнадзоре

Количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса сильно выросло на фоне коронавируса, сообщили в, дав рекомендации, как правильно делать покупки.

"По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости – закрыты", - говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор советует быть настороже, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом, поскольку содержание посылки покупатель увидит только на почте. Расходы на пересылку товара обратно несет покупатель, к тому же есть риск вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.