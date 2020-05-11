Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасным онлайн-покупкам в условиях пандемии

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасному совершению покупок в интернете, указав, что в условиях распространения коронавируса вырос спрос на онлайн-торговлю повседневными товарами. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Отмечается, что в большинстве регионов России торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, при этом закрыты стационарные магазины, которые не реализуют товары первой необходимости.

«В этой связи Роспотребнадзор напоминает правила безопасных онлайн-покупок, а также о рекомендациях как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали россиянам быть особенно осторожными, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом. В такой ситуации содержание посылки покупатель увидит на почте только после оплаты. Особенно осторожными рекомендуется быть, если посылку отправляет физическое лицо.

Если товар, полученный при оплате наложенным платежом, не подошёл, расходы на его пересылку обратно продавцу несёт сам покупатель. При этом он рискует вовсе не получить деньги за возврат покупки.

Также перед тем, как покупать что-либо в интернет-магазине, рекомендуется проверить, есть ли на сайте данные о реквизитах продавца: наименование, адрес, режим работы, ОГРН/ОГРИП.

В Роспотребнадзоре призвали быть бдительными, если сайт привлекает «самыми низкими» ценами, при этом, оплата товаров возможна только безналичным расчётом.

Ведомство советует не переводить деньги за товар на банковскую карту некоего физического лица — следует поинтересоваться, придёт ли вам на почту электронный чек. Такой чек с адресом сайта продавца должен направляться на указанный покупателем адрес электронной почты или абонентский номер.

Совершая покупки через интернет покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи — в течение семи дней, указали в Роспотребнадзоре. Если сведения о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не были предоставлены в письменной форме в момент доставки, покупатель может отказаться от покупки в течение трёх месяцев с момента передачи товара.

Если товар был куплен через сайт владельца агрегатора, то ему можно предъявить претензию, если товар не был передан вовремя, а также в случае предоставления недостоверных или неполных данных о товаре или продавце, на основании которых был заключен договор купли продажи.

В ведомстве также назвали признаки сайта-агрегатора: на нём размещена информация о товаре, там же происходит выбор и оформление заказа, деньги поступают на банковский счёт такого посредника.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя при денежных переводах и онлайн-покупках. В частности, в ведомстве советуют не доверять неизвестным интернет-магазинам и проверять отзывы перед покупкой, подключить смс-уведомления об операциях по карте, а также оформить отдельную карту для онлайн-оплаты — лучше, если она будет виртуальной. Кроме того, не рекомендуется оплачивать покупки, когда устройство подключено в общедоступной сети Wi-Fi.

В апреле сообщалось о выявлении новых схем мошенничества в условиях пандемии коронавируса. В частности, преступники пытаются выяснить персональные данные граждан, а затем оформить на них онлайн-кредиты. Кроме того, гражданам пытаются продать очиститель воздуха, «убивающий вирус», или фальшивый пропуск для передвижения по городу. В МВД указывали, что преступления с использованием IT-технологий составляют более половины всех совершаемых в России мошенничеств.

Как рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, виды мошенничества, связанные с использованием цифровых технологий, становятся всё более популярными у злоумышленников, поскольку классические приёмы в современном мире работают всё хуже.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что в Госдуме разработаны законопроекты, которыми предлагается штрафовать в размере 15-кратной стоимости причинённого ущерба за мошенничество через электронные средства платежей во время пандемии коронавируса.