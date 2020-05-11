Российский юморист Трушкин заразился коронавирусом после походов в магазин

Вадим Карасев

Анатолий ТрушкинКадр: «Россия 1» / YouTube

Российский сатирик и юморист Анатолий Трушкин рассказал, что источник заражения коронавирусом ему неизвестен. В беседе с «Комсомольской правдой» он упомянул походы в магазин и раскритиковал себя за беспечность.

78-летний Трушкин отметил, что до сих пор не знает точно, где мог заразиться. Сатирик подчеркнул, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин.

«Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесет. Так нельзя было делать», — констатировал он, размышляя о произошедшем с ним. Трушкин признался, что сам не думал столкнуться с заболеванием, но «вот не пронесло».

Юморист 9 мая был госпитализирован в московскую больницу №52 с подтвержденным тестом на коронавирус. По его словам, пока температура держится на уровне 38 градусов, но врачи ожидают улучшение самочувствия через несколько дней. Ему в том числе сделали переливание плазмы.

Трушкин с 1981 года занимается литературной деятельностью, его юмористические произведения в разное время читали в том числе Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин и Клара Новикова. Сатирик регулярно участвует в юмористических программах на телевидении.