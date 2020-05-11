Ростовский „Госпиталь для ветеранов войн“ занял 1 место во всероссийском конкурсе

Вадим Карасев

Областной госпиталь для ветеранов Великой отечественной войны, который находится в Ростове-на-Дону, признан лучшим в Российской Федерации, говорится в сообщении на портале Правительства региона.

ГБУ РО „Госпиталь для ветеранов войн“ занял первое место во всероссийском конкурсе в номинации — оказание высокотехнологичной медпомощи больным по профилям «Урология» и «Травматология и ортопедия». К конкурсе принимали участие 54 российских медучреждения.

Сергей Бондарев, замгубернатора Ростовской области, рассказал, что в госпитале пациентам оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, в работе применяются передовые медицинские технологии, современные методы обследования, лабораторная диагностика.

Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и уже три года оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2019 году здесь провели 75 высокотехнологичных операций, и регион по праву может гордиться таким лечебным учреждением, передаёт слова чиновника издание „Don24.ru“.