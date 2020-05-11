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Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей

Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детейФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На портале госуслуг произошел сбой после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Также не открывается мобильная версия, в официальном приложении портала для Android и iOS невозможно авторизоваться, сообщают пользователи.

В пресс-службе компании «РТ Лабс», оператора сайта госуслуг, заявили, что сбой, вероятно, произошел из-за возросшей нагрузки. Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.

Ранее 11 мая Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

В ходе обращения к нации президент также заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

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По материалам: lenta.ru

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