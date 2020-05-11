Сайт госуслуг рухнул после заявления Путина о выплате детям по 10 тыс. руб.
После сегодняшнего заявления президента Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет рухнул портал государственных услуг.
В своём обращении президент подчеркнул, что «сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки», анонсировав, что единовременная помощь будет получена без каких-то формальных критериев и дистанционно. Путин сказал:
Этого оказалось достаточно, чтобы россияне уже сегодня вечером, 11 мая, массово стали заходить на сайт gosuslugi.ru, возможно для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не выдержал нагрузки и рухнул. Сейчас при переходе на этот сайт появляется надпись: «Страница недоступна».