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Сайт госуслуг рухнул после заявления Путина о выплате детям по 10 тыс. руб.

Сайт госуслуг рухнул после заявления Путина о выплате детям по 10 тыс. руб.

После сегодняшнего заявления президента Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет рухнул портал государственных услуг.

В своём обращении президент подчеркнул, что «сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки», анонсировав, что единовременная помощь будет получена без каких-то формальных критериев и дистанционно. Путин сказал:

«Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала „Госуслуги“ или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года».

Этого оказалось достаточно, чтобы россияне уже сегодня вечером, 11 мая, массово стали заходить на сайт gosuslugi.ru, возможно для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не выдержал нагрузки и рухнул. Сейчас при переходе на этот сайт появляется надпись: «Страница недоступна».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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