Саудовская Аравия начала спасать нефть в одиночку

Вадим Карасев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки дополнительно, причем сделает это в одиночку, без согласований с партнерами по ОПЕК+ или другими странами. Об этом сказано в распоряжении министерства энергетики королевства, сообщает Reuters.

Таким образом, суммарное ограничение добычи составит уже 5 миллионов баррелей в сутки, если отсчитывать от апрельского максимума, и 3,5 миллиона — если брать от планки в соглашении ОПЕК+.

При этом Эр-Рияд надеется убедить другие страны, взявшие на себя обязательства по спасению нефтяного рынка, полностью исполнять квоты и не выходить за предписанные рамки. Новое сокращение начнет действовать в июне.

На этой информации курс нефти резко вырос. Июльский фьючерс Brent поднимался выше 31 доллара за баррель, а июньский WTI — выше 25,5 доллара. С начала дня нефтяные котировки шли вниз на фоне опасений о второй волне коронавируса.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает в три раза, с 5 до 15 процентов, налог на добавленную стоимость. На такие меры королевству пришлось пойти из-за роста дефицита бюджета, который в первом квартале года достиг девяти миллиардов долларов.

До этого Saudi Aramco отказалась продолжать ценовую войну с Россией и в несколько раз снизила скидки на собственные сорта нефти для европейских покупателей.