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Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджетаФото: Reuters

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы, так как расходы страны превышают доходы. Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

Экономика крупнейшего в мире экспортера нефти пострадала из-за падения спроса на энергоносители и мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса. По последним данным, в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 37 тысяч человек, 239 умерли.

8 мая президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мировой рынок нефти.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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