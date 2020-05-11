Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что ограничений по количеству сотрудников предприятия по новой программе нет. Кредиты по льготной программе будут выдаваться под 2 процента годовых.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

«По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых составляет около семи миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса. В эту сумму вошли в том числе деньги, собранные топ-менеджерами и сотрудниками банка.