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Шойгу наградил польского волонтёра медалью «Памяти героев Отечества»

Шойгу наградил польского волонтёра медалью «Памяти героев Отечества»

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил руководителя польского мемориального общества «Курск» Ежи Тыца медалью «Памяти героев Отечества» за реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности.

В приказе № 273 за подписью министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу сказано:

«За высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности наградить медалью „Памяти героев Отечества“ Тыца Ежи».

Сам Тыц на своей странице в «Фейсбуке» так прокомментировал награждение:

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу украсил меня медалью Героев Родины. Таким образом признали мои заслуги и упорный труд в области заботы о местах памяти и кладбищах советских солдат, погибших на наших землях во время Второй мировой войны. Спасибо всем людям и организациям, которые поддерживают „Курск“ в этом не простом сервисе. Это тоже ваша медаль!!!»

ИА Newstes дополняет, что мемориальное содружество «Kursk» уже более десяти лет восстанавливает и ремонтирует как монументы, так и целые кладбища советских солдат на территории Польши. Сначала это на общественных началах делал бывший польский полицейский Ежи Тыц с небольшой группой единомышленников. Последние несколько лет в союзе с «Курском» находится благотворительный фонд из Петербурга.

Один из последних проектов «Курска», о котором сообщало ИА Newstes , реконструкция в польской деревне Ясель советского военного кладбища, практически исчезнувшего из вида.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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