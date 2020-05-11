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Штраф за отсутствие маски и перчаток в Петербурге составит 4 тыс. рублей

Штраф за отсутствие маски и перчаток в Петербурге составит 4 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге штраф за отсутствие масок и перчаток в общественных местах составит 4 тыс. рублей. Обязательный режим ношения масок и перчаток вводится с 12 мая.

Как уточнили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, «можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия», а также перчатки.

Маски и перчатки предписано носить в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице.

На станциях метро к 12 мая планируют поставить автоматы с масками и перчатками.

По данным на 10 мая, число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилось до 7,4 тыс. человек. За сутки было зафиксировано 414 новых случая заражения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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