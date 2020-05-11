Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"

Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер разместил в инстаграме шуточное видео, на котором демонстрирует "пластичность и растяжку".
View this post on Instagram

Flexibility is as important as the pump.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on

"Гибкость так же важна, как и тренировки со штангой", — написал Шварценеггер.

Актер "сидит" практически в идеальном поперечном шпагате прямо на кухонном столе и делает в таком положении наклоны вперед и в стороны. Позже оказывается, что все это розыгрыш. Гибкие ноги — всего лишь муляж.


проводит время на самоизоляции в своем доме в Калифорнии. Вместе с ним находится и младший сын Джозеф Баэна.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Сувениры — к неудаче: какие вещи лучше не привозить с собой из путешествий
Сувениры — к неудаче: какие вещи лучше не привозить с собой
РБК: опорный банк российского оборонпрома распродал золотой запас
РБК: опорный банк российского оборонпрома распродал золотой запас
Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах
Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах
От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции Касты к счастью
От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за месяц
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч

Еще по теме

Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников, показав идеальную растяжку на видео
Актер Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в Африке
Арнольд Шварценеггер отгулял день рождения внебрачного сына на пивном фестивале (фото)
«Как две капли»: Арнольд Шварценеггер навестил внебрачного сына