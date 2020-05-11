Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Сегодня, 09:00 Влада Некрасова
РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер разместил в инстаграме шуточное видео, на котором демонстрирует "пластичность и растяжку".
Актер "сидит" практически в идеальном поперечном шпагате прямо на кухонном столе и делает в таком положении наклоны вперед и в стороны. Позже оказывается, что все это розыгрыш. Гибкие ноги — всего лишь муляж.
проводит время на самоизоляции в своем доме в Калифорнии. Вместе с ним находится и младший сын Джозеф Баэна.
По материалам: ria.ru