Sky Sports составил список лучших футболистов , которые никогда не побеждали в чемпионате Англии

Алексей Вольцев

Британский Sky Sports представил на суд общественности топ-футболистов, которые не выигрывали английский чемпионат. В список попали игроки, которые в разные времена выступали на Туманном Альбионе.Первое место в рейтинге занял легендарный капитан «Вест Хэма» Бобби Мур. Вторая строчка досталась Стивену Джеррарду. Замыкает тройку лидеров знаменитый хавбек Пол Гаскойн.Полностью первая десятка футболистов, не бравших чемпионский титул в Англии, выглядит следующим образом:1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);4. Джефф Хёрст («Вест Хэм», «Сток Сити»);5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);8. Джейме Каррагер («Ливерпуль»);9. Джанфранко Дзола («Челси»);10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).