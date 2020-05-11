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Sky Sports составил список лучших футболистов , которые никогда не побеждали в чемпионате Англии

Sky Sports составил список лучших футболистов , которые никогда не побеждали в чемпионате Англии
Британский Sky Sports представил на суд общественности топ-футболистов, которые не выигрывали английский чемпионат. В список попали игроки, которые в разные времена выступали на Туманном Альбионе.

Первое место в рейтинге занял легендарный капитан «Вест Хэма» Бобби Мур. Вторая строчка досталась Стивену Джеррарду. Замыкает тройку лидеров знаменитый хавбек Пол Гаскойн.
Полностью первая десятка футболистов, не бравших чемпионский титул в Англии, выглядит следующим образом:

1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);

2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);

4. Джефф Хёрст («Вест Хэм», «Сток Сити»);

5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);

6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);

7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);

8. Джейме Каррагер («Ливерпуль»);

9. Джанфранко Дзола («Челси»);

10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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