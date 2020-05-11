СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Лидия Мартынова

Американский военный конвой в конце прошлой недели вошёл в северо-восточную Сирию из соседнего Ирака через контрольно-пропускной пункт «Аль-Валид». Согласно полевым источникам агентства Al-Masdar News в сирийской провинции Хасаке, конвой ВС США, состоящий из пяти транспортных средств, проследовал из иракской провинции Найнава к нефтяному месторождению «Аль-Джибса» в районе сирийского населённого пункта Шаддади.

В сообщении говорится, что перед развёртыванием на указанном месторождении американские военнослужащие совершили «инспекционную поездку» по нефтяным и газовым месторождениям в районах Аль-Кубайбе, Гуне и Хавизии.

Вскоре после прибытия военного конвоя грузовой самолёт ВВС США приземлился на базе «Касрак» возле населённого пункта Тель-Байдар в северной части провинции Хасаке.

Это развёртывание американских войск в Сирии происходит в то же время, когда российские военные увеличивают своё присутствие в северо-восточном регионе арабской республики, отмечает сегодня, 11 мая, Al-Masdar News.

Как сообщало ИА Newstes, Соединённые Штаты формируют в Сирии специальное подразделение для охраны нефтяных месторождений в районах к востоку от реки Евфрат. По данным местных источников, в состав спецподразделения вовлекаются этнические арабы из числа боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС), костяк которых формируют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). В задачу «спецподразделения» входит противодействие вероятным атакам дислоцированных в провинции Дейр-эз-Зор проиранских бойцов, поддерживающих правительственные войска Башара Асада.

Командование ВС США объявило, что будет платить боевикам нового подразделения по 350 долларов в месяц, тогда как ополченцы YPG в рядах проамериканских СДС получают лишь по 100 долларов, утверждали источники турецкого государственного агентства Anadolu. Бойцы спецподразделения будут проходить подготовку в районе Шаддади провинции Хасаке у сирийско-иракской границы. Подразделение, в состав которого войдут до тысячи бойцов, будет находится в прямом подчинении американских сил.

Напомним, Соединённые Штаты в начале декабря прошлого года завершили передислокацию сил в северо-восточной Сирии, установив «более устойчивое присутствие» из примерно 600 военнослужащих после вывода части своих подразделений из арабской республики в предыдущие месяцы. Об этом 4 декабря объявил министр обороны США Марк Эспер. Заявление главы Пентагона эксперты сочли тогда сигналом об окончании периода турбулентности и неопределённости вокруг военного присутствия США в Сирии после первоначального приказа президента Дональда Трампа о выводе всех американских войск из этой страны, отданного ещё в декабре 2018 года.

По словам Эспера, ВС США в Ближневосточном регионе «сохранят способность вводить и выводить свои силы по мере необходимости в Сирии». В обозримом будущем количество американских войск на сирийской территории будет колебаться у отметки 600 солдат и офицеров, подчеркнул глава военного ведомства. Эспер также не исключил возможности дальнейшего сокращения численности американских войск в Сирии, если европейские союзники внесут свой вклад в миссию в этой арабской республике. До этого, 21 октября, министр обороны США сообщил, что администрация Трампа оставит часть американских военных в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии, где находятся «Сирийские демократические силы».