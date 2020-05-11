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Снимать ограничения разрешили 33 регионам России

Снимать ограничения разрешили 33 регионам РоссииФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, смогут 33 российских региона, причем 11 из них готовы сделать это в любое время. Такую информацию на совещании с участием президента страны Владимира Путина озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Еще 22 субъекта Федерации должны вначале увеличить коечный фонд до необходимого уровня и нарастить охват тестирования. Голикова не уточнила, какие регионы готовы лучше других.

Первые могут даже разрешить работу объектов торговли площадью до 800 квадратных метров и ряда образовательных учреждений, то есть выйти уже на второй этап снятия ограничений. В остальных 22 субъектах федерации речь пока идет только о разрешении прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

По ее словам, в коэффициент распространения коронавируса (количество людей, которое заражает один инфицированный) в России составляет единицу, но сильно различается в регионах.

Смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем общемировой показатель, и в целом темп прироста числа зараженных в России снижается.

Перед началом совещания Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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