"Сосок улыбается": Лобода вывалила перед поклонниками голую грудь

Вадим Карасев

37-летняя Светлана Лобода опубликовала на своей странице в инстаграме пикантное фото. Популярная певица продемонстрировала подписчикам свою грудь.

На откровенном фото звезда позирует в приспущенном лифчике, демонстрируя свою внушительную грудь. "Доброе утро, мир", - подписала артистка снимок, который оценил в комментариях композитор Игорь Крутой.



Эротичная фотография вызвала настоящий ажиотаж в сети. Многие поклонники Светланы Лободы принялись эмоционально высказывать восхищение соблазнительной фигурой певицы.

При этом некоторые утверждают, что умудрилась рассмотреть сосок на чувственном снимке. Фанаты выразили надежду, что Светлана Лобода продолжит публиковать горячие снимки, находясь на самоизоляции.

"О-ООО... но вот и сосок улыбается", "Очень красивая", "Ещё чуть-чуть и Лобода совсем разденется на карантине", "Изголодались смотрю", "Доброе! Сис.. ой Света", "Зачем соски светить", "Ночью кого-то чпокнули", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Елена Малышева высказалась о внешности Светланы Лободы. Звезда программы "Жить здорово!" не смогла определить пол певицы.