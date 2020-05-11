Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

Вадим Карасев

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По прогнозам специалиста, заболеваемость начнет спадать в июне, а до конца текущего месяца прирост заболевших будет примерно на одном уровне. При этом она отметила, что в начале лета эпидемия внезапно закончиться не может. «Нужен поэтапный выход из существующих ограничений», — добавила Труш.

Эпидемиолог подчеркнула, что резкий рост числа заболевших в Московской области сдерживается режимом самоизоляции. При этом она не исключила вторую волну заболеваемости. Труш также напомнила о правилах профилактики инфекции: ношении масок, соблюдении дистанции и дезинфекции. По ее словам, эти меры могут уменьшить распространение коронавируса.

По последним данным, в Подмосковье насчитывается более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 195 человек умерли, еще 1236 — вылечились. Всего в России насчитывается более 209 тысяч случаев заболевания COVID-19.