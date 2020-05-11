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США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19

США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Федеральное бюро расследований и Департамент национальной безопасности США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19, полученные американскими учеными в результате исследований. Китаю планируется в ближайшее время вынести публичное предупреждение, сообщает The New York Times.

По информации издания, власти США намерены обвинить КНР в поиске «связанных с вакцинами, лечением и тестированием ценных данных из области интеллектуальной собственности и здравоохранения с помощью незаконных средств». Кроме того, отмечается, что решение обвинить китайских хакеров в попытке кражи информации является частью более широкой стратегии сдерживания, в которую также вовлечены киберкомандование США и Агентство национальной безопасности.

Издание также отмечает, что готовящееся предупреждение также может расцениваться как повторение серии попыток администрации президента США Дональда Трампа обвинить Китай в распространении коронавируса и использовании последствий пандемии.

Ранее, 11 мая, стало известно, что десятки американцев и несколько компаний в США пытаются подать в суд на Китай за распространение коронавируса. Восемь исков представляют собой потенциальные групповые иски, которые могут объединить тысячи людей и предприятий. В одном из исков адвокаты Мэтью Мур и Джереми Альтерс предъявляют иск Коммунистической партии Китая как к отдельной от правительства организации.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со американской стороны. В марте Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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